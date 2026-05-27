タレント渡辺満里奈（55）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、近年で変わった価値観について語った。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。渡辺は「去年から健康麻雀を始めまして」と告白。「賭けなし、酒なし、たばこなし」と説明すると、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からは「普通の麻雀も別に賭けてないと思うけど…」と