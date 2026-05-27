“アレン様”ことタレント・アレンが27日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し、外国人から“暴言”を浴びせられた過去を明かす場面があった。「アジア人差別を気にしすぎ?」というテーマで行われた討論企画。そこでアレン様は、新宿駅の南口付近を歩いていた際のエピソードを語り始める。「お酒の缶を持った、3人組の外国人とぶつかりそうになったときに“ホーリーシット!ビッチ!”っ