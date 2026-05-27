7回ロッテ1死満塁、西川が中前に2点打を放つ＝マツダロッテが逆転で連勝した。1―3の七回、西川の2点適時打、佐藤の適時打などで4得点。横山がリーグトップの17セーブ目を挙げた。広島は森が6回1失点と好投したが、守備の乱れもあって救援陣が踏ん張れなかった。