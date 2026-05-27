ラオスで、豪雨により増水した洞窟内に地元住民7人が閉じ込められ、多国籍の救助チームが1週間以上にわたり捜索しています。AP通信によりますと、ラオス中部サイソムブーン県にある洞窟で19日、地元の住民7人が閉じ込められ、すでに1週間以上が経過しています。住民らは金を採掘しようと洞窟に入ったとみられていますが、豪雨による鉄砲水で出口が塞がれ、洞窟の入り口から100メートルあまり進んだ場所に取り残されているというこ