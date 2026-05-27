米大手議決権行使助言会社グラスルイスが、中部電力が6月の定時株主総会に諮る勝野哲会長の取締役再任案に反対を推奨したことが27日分かった。企業統治を巡る懸念があるとした。林欣吾社長の再任案には賛成を推奨した。別の米大手インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ISS）が、勝野氏、林氏のいずれも反対を推奨したことが先に判明していた。グラスルイスは、勝野氏の反対推奨に当たり、ダイバーシティー