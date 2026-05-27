エッセイストでタレントの安藤和津（78）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、昨年取得した資格について語った。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。エッセイスト阿川佐和子さんは、70歳を超えて、かつて習っていたピアノの楽しさに気づいたという。すると、安藤も「去年77だったの」と前置き。「何かこれからできることって