これまで、1000万円以上貯蓄がある人にたくさん会ってきた筆者ですが、なかには不幸せそうな人もいるのです。その人たちには、一体どんな特徴があるのでしょうか。お金がたくさん貯まっても不幸せにならないように、ぜひチェックしてみてください。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点1：ひたすら我慢の連続で貯めている貯蓄がたくさんあっても不幸せそうな人は、「我慢しています」という言葉がよく出て