「大家さんが外国人で納税していないなら、代わりにあなたが払ってね」。冗談のような話ですが、今の日本で実際に起こり得る恐ろしいリスクです。不動産業界の闇に切り込む「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、物件のスペック以上に「持ち主の属性」にこそ盲点が隠されていると警鐘を鳴らします。同氏の著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハンコ押す前に読む本」』は、こうした知らなき