中学受験の人気は相変わらず高止まりしています。高校無償化の影響もあり、「それなら中学から私立に」と受験に踏み切るご家庭も増えているようです。一方で、保護者の頭をよぎるのが「入学後、予想外の出費があるんじゃないか……」という不安。実際のところ、私立中高一貫校の学費以外のお金はどうなっているのでしょうか。リアルな実態を検証していきましょう。【動画】桜蔭でも鉄緑会でも上位。“東大卒110kgの女”YouTuberが