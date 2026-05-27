「株で大きく儲かった」という話をSNSなどで見聞きすると、実際に利益を出している人はどれくらいいるのだろうと気になる人も多いでしょう。金融文筆家でAll Aboutマネーガイドの田代昌之さんに、どんな人が儲かっているのか、その特徴を教えてもらいました。株で儲かっている人はどれくらいいる？株で儲かっている人は実際どれくらいいるのか、この答えは意外と難しく、明確な統計を出すのは簡単ではありません。なぜなら、一時的