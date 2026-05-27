フリーアナの白戸ゆめのさんの1st写真集「Lily」（光文社、税込み3520円）の重版が決定しました。【写真】白戸ゆめのさんの衝撃Tバック下乳露わな表紙と透けランジェリーの裏表紙初写真集は秘めた色気がむき出し「女性アナ界No.1」と称される圧倒的スタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナの白戸さん。インスタグラムで「なんと…‼︎この度売上好評につき重版が決定いたしましたお手に取っていただ