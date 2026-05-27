新疆電力交易センターによると、新疆ウイグル自治区の年内累計域外送電量は600億キロワット時（kWh）の大台を突破し、601億4000万kWhに達した。このうち、新エネルギーによる送電量は193億9000万kWhで、全体の32．2％超を占めた。全国のエネルギー安定供給とグリーントランスフォーメーションに新たな新疆の原動力を注入している。中国新聞網が伝えた。新疆は国が定める「3拠点1ルート」および「西電東送」（西部地域で発電した電