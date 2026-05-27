元AKB48でタレントの高橋みなみさんは5月26日、自身のInstagramを更新。サンリオ展を楽しむ様子を披露しました。【写真】高橋みなみがサンリオ展を楽しむ姿「キティちゃん可愛い」高橋さんは「サンリオ展行ってきました」とつづり、4枚の写真を投稿。六本木で開催中の「サンリオ展FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」を訪れた際の様子です。1枚目はウエルカムアートパネルとの記念ショットで、高橋さんは白いニットシャツ