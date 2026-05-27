新たに建設される南西部の重慶市から万州区に至る高速鉄道の全線で最も重要な建設区間である石沱長江大橋は5月27日未明、最後の鋼・コンクリート複合桁が所定の位置につり上げられ、無事に橋桁がつながりました。これにより、渝万（重慶市〜万州区）高速鉄道の全線149本の橋がすべてつながりました。渝万高速鉄道は、中国の東西と南北を結ぶ「八縦八横」高速鉄道ネットワークにおける主要路線の一つである京昆（北京市〜雲南省昆明