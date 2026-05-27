取材に応じる日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事＝27日午後、大阪府庁自民党と日本維新の会が今国会での成立を目指す「副首都」構想の関連法案の全容が判明した。首相を本部長とする推進本部の副本部長として担当相ポストを新設。法施行から1年以内に基本方針を策定すると盛り込んだ。維新が目指す「大阪都構想」の賛否を問う住民投票を府全域で実施可能とし、「大阪都」への名称変更も同時に問えるとした。与党関係者が27日