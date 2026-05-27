◇交流戦広島4―5ロッテ（2026年5月27日マツダ）広島が終盤に逆転され、ホームで痛すぎる交流戦連敗スタートとなった。先制したのは広島。2回2死から6番・持丸がロッテ・毛利のストレートを振り切ると、高く上がった打球は右翼席に着弾。3号ソロで前日に続いてリードを奪った。3回にも内野安打で出た矢野を二塁に置いた2死から、2番・名原の中前タイムリーで1点を追加。1点差に迫られた6回にも四球で出塁した大盛が送り