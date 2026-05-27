「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人・戸郷が７回７安打１失点で、自身２連勝で今季２勝目を挙げた。走者を出しながらも粘り、三回の１失点のみ。打線の爆発や好守にも助けられ、今季東京ドームで初勝利となった。「本拠地で勝つというのは選手にとってうれしいこと。すごくたくさんの声援をいただけて、ヒットはたくさん打たれましたけど何とか勝ちをつけられてよかった」と振り返った。試合後には前日辞