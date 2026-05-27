横浜ビー・コルセアーズエンブレムバスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の横浜ＢＣは２７日、名古屋Ｄからシューティングガードの佐藤卓磨（３１）＝１９７センチ、９３キロ＝とパワーフォワードのカイル・リチャードソン（３５）＝１９８センチ、１０１キロ＝が加入すると発表した。背番号は佐藤が「１４」、リチャードソンが「３４」に決まった。元日本代表の佐藤は守備力と機動力を兼ね備えた大型選手。クラブを通じ「こ