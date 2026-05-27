エッセイストの阿川佐和子さん（７２）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を重ねての友人関係の変化を明かす一幕があった。今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「同級生ぐらいの方々と会っても、みんな生き生きしてる感じですか？」と聞かれると「女友達って、仕事を始めて独身のまま、ずっと続ける人もいれば、早いとこ結婚