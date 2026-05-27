県内に住む20代の女性に性的暴行をした疑いで、指宿市の調理師の男が逮捕されました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、指宿市の調理師の男（45）です。 警察によりますと男は今年5月上旬、県内の屋内で20代の女性に性的暴行をした疑いです。 女性が被害を届け出て警察が捜査していました。二人に面識はあったということです。 取り調べに対し男は「性欲を抑えることができなかった」と容疑を認めているということです