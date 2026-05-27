NY朝方、NY原油先物が一気に88ドル台前半へと下落している。これを受けて、為替市場では有事のドル買いの巻き返しでドル売り反応が広がっている。ユーロドルは高値を1.1660付近に更新。ポンドドルは1.3450台へと反発。ドル円は一時159.20台まで下押しされた。 USD/JPY159.31EUR/USD1.1660GBP/USD1.3455