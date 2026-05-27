NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月26日、持続可能な月面探査を目指す「月面基地（Moon Base）」計画に関して、有人月面探査車（ローバー）や無人月着陸船の新たな契約、および今後のミッションについての最新情報を発表しました。NASAによると、アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で2028年に予定されている有人月面着陸に先立ち、月の南極周辺におけるインフラ構築と探査を目的とした初期ミッション