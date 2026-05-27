兵庫・たつの市の母娘殺害事件で指名手配された男は、事件後も現場周辺や近隣で複数回目撃されていた。不自然な行動も確認されていて、警察は周辺に潜伏している可能性も含め捜査している。容疑者実家から包丁押収も「関連性なし」兵庫・たつの市で母親と娘が殺害された事件で逃走を続ける男の新たな写真が公開された。カメラに背を向けた状態でいすに座るメガネ姿の男。これが27日午後公開された、大山賢二（おおやま・けんじ）容