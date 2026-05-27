◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人は戸郷翔征投手の7回1失点の好投で勝利し、連敗を5でストップ。ヒーローインタビューでは戸郷投手がファンへ喜びの声を届けました。2点タイムリーを放ったキャベッジ選手とともにヒーローインタビューに呼ばれた戸郷投手。自身本拠地での今季初勝利に、第一声で「いやぁ、東京ドームのお立ち台は最高です！」とコメントし、ファンからの歓声を浴びます。5連敗