Snow Manの目黒蓮が5月26日、自身のInstagramを更新。「キリンビール 晴れ風」の新CMオフショットを公開している。 （関連：【写真】目黒蓮、白シャツ＆爽やかなハーフアップスタイルに「かっこよすぎ天才」) 目黒はInstagramに「もうすぐ夏です！！CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」と報告。投稿された写真には、白いTシャツに長髪ハーフアップとなった目黒が、ビール片手にカメ