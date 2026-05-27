高知ユナイテッドSCは27日、ホームゲームのピッチ内ウォーミングアップ前に実施していた「サイン入りTシャツ投げ入れ」について、J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドをもって中止すると発表した。クラブは公式サイトで「イベント運用に対して多数のご意見をいただいた点」「イベント実施時における安全性の観点」を考慮し、「現状の体制では全ての皆様にお楽しみいただけるイベントの提供が困難と判断」したと説明してい