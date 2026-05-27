皇居では27日夜、国賓として来日しているフィリピンのマルコス大統領夫妻を招き、天皇皇后両陛下主催の宮中晩さん会が開かれています。こちらは午後7時40分ごろの映像です。皇居・宮殿「豊明殿」で、フィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する天皇皇后両陛下主催の宮中晩さん会が開かれています。秋篠宮ご夫妻や両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、長男・悠仁さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、瑶子