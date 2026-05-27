【モスクワ共同】経済産業省と外務省の高官らがロシアを訪問し、モスクワの日本大使館で27日、記者会見を開いた。経産省幹部は26、27日にロシアの経済発展省と産業貿易省の担当者と面会したと明らかにした。訪問には日本企業関係者も同行。ウクライナ侵攻に伴う日本の対ロシア制裁が長期化する中、日本企業が保有する資産の保護を巡り、ロシア側と課題を協議したとみられる。赤沢亮正経産相は26日の閣議後記者会見で、政府関係