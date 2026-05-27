サッカー女子のＷＥリーグが２６日、東京都内で年間表彰式「ＷＥリーグ・アウォーズ」を開催。ＭＶＰに輝いたＩＮＡＣ神戸のＭＦ成宮唯（３１）ら受賞選手がドレスアップして出席した。４季ぶり２度目の優勝を果たしたＩＮＡＣ神戸の成宮は黒のタイトなドレスを着用。首元のシルバー系のアクセサリーが輝きを放った。他にベストイレブンに輝いた日テレ東京Ｖ・塩越柚歩（２８）はシースルー素材の袖が印象的な黒の衣装、サン