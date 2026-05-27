本格的なスイーツを手軽に楽しめるコンビニ。新作も次々と登場し、お店に立ち寄るたびにどれにしようか迷ってしまうほど豊富なラインナップが魅力です。各社からアイデアあふれる商品が展開されていますが、今回は【ファミリーマート】に注目。話題の新作スイーツとアイスをピックアップしてご紹介します。 抹茶尽くしのビジュ抜群ドーナツ 宇治抹茶チョコとホワイトクランチのデコレ