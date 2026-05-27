◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征がソフトバンク打線を７回１失点に抑え、今季２勝目を挙げた。３回に先制点を許したが、直後に味方打線が５点を奪い逆転。４回以降は要所を締め、チームに勝利をもたらした。お立ち台での一問一答は以下の通り。―今の気分は。「いやぁ〜東京ドームのお立ち台は最高です！」―どんな思いでマウンドへ。「苦しい展開が続いて