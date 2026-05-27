人生の終わりについて考えることは、たとえ家族であってもどこか話しづらいものです。でも、勇気を出して向き合ってみると、これまで知らなかった本音に触れるきっかけになることも。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 「もしものとき」のために 「パパとママ、エンディングノートって知ってる？ もしものときのために、考えておいてほしいな」 と、娘から一冊のノートを渡されたのは半年ほど前のこ