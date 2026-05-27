女優・安達祐実（４４）の最新ショットが話題を呼んでいる。２７日に自身のインスタグラムを更新し、「久々に仕事終わりに友達とお茶」と投稿した安達。カフェで口を開けて笑う自然体な姿を公開している。２か月ほど前の投稿から、前髪なしのヘアスタイルを“前髪パッツン”に変え、より一層、若々しく見える安達。この投稿にフォロワーからは「リラックスした笑顔がすごくいい」「めちゃくちゃ雰囲気変わりましたねいつま