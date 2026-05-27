オランダ・サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月１４日（日本時間１５日）に米ダラスで行われる初戦で激突する。第２戦はスウェーデン、第３戦はチュニジアと対戦する。クーマン監督のもと、英プレミアリーグで活躍する選手たちが数多く選出された。リバプールＤＦファンダイクやＦＷハクポ、マンチェスターＣのＭＦラインデルス、ＧＫフェルブルッヘンら