北中米W杯で日本代表と同組のオランダが26人を発表した王立オランダサッカー協会（KNVB）は5月27日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むオランダ代表メンバー26人を発表した。日本代表と同じグループFに入っており、6月15日の初戦で激突する。ロナルド・クーマン監督が率いるチームのメンバーには、主将を務めるDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）やMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、前線の主力であるFWコー