１１人組アイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが２７日、横浜市内のぴあアリーナＭＭで春ツアー千秋楽公演「ＵＰＴＯ１１ＭＯＲＥ！ＭＯＲＥ！」を開催した。同会場でのハロプログループ単独公演は初の試み。サブリーダー井上玲音（２４）は、最初のＭＣで、メンバー１１人が限界を超える、ギアをもう一段上げるというタイトルにちなみ「春ツアーは、限界を超えて、突破するというのをテーマにやってきました！。も