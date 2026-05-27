26日、千葉県市原市はX（旧Twitter）の公式アカウントにて「くくりわな」についての注意喚起を行った。 くくりわなとはイノシシやシカなどの野生動物の足をバネとワイヤーで締め付けて捕獲する猟具で、設置が簡単なことから猟師（ハンター）などの間では古くから使われている道具である。 設置のためには各都道府県で実施している「わな猟免許」の取得が必須であり、登録番号や氏名、住所などが入った標識の掲示が