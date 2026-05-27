女優・川島海荷（３２）が２７日、インスタグラムを更新。半年前に結婚式を挙げたことを報告した。川島は２０２４年１２月に、競泳男子でリオ、東京五輪日本代表の中村克（３２）と結婚していた。「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と繊細で美しい刺繍が施された純白のウエディングドレス姿の写真を添えて報告。「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えて