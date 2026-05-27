7回日本ハム2死一、三塁、奈良間が右前に適時打を放つ＝甲子園日本ハムが逆転勝ち。0―1の五回に2死から投手の加藤貴、水野の適時打などで3点を奪い、3―2の七回は奈良間、カストロの連続適時打で突き放した。加藤貴は5回2失点と粘って5勝目。3併殺打と拙攻の阪神は拙守も響いた。