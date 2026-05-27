タレント森尾由美（59）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、今年前倒しで行うイベントについて明かした。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。年を経るごとに、先輩や友人の訃報など、悲しい知らせが入ってくるのが人生。森尾は「私、83年にデビューしているんですけど、そのメンバー（同期）と、10年前くらいから会うようにな