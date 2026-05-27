お笑いコンビ・黒帯のてらうち、大西進が２７日、大阪市の吉本興業本社で前年に活躍した芸人たちによる豪華ライブ「Ｍ−１グランプリ２０２５スペシャルツアーファイナル」の取材会を行った。ツアーの集大成として、初のアリーナ公演を６月３日にジーライオンアリーナ神戸、６月１２日に東京ガーデンシアターで実施。昨年の王者たくろうや準優勝のドンデコルテら漫才師２０組が出演する。神戸会場の収容人数が約６０００人と