All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：佐藤健／57票2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。1989年生まれ、Co-LaVo所属の俳優である佐藤さんは、原宿でのスカウトをきっかけに芸能界入りを果たしました。