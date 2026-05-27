雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは5月27日、投稿を更新。STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・ACEesが飾った表紙を公開しました。【画像】ACEesの『anan』表紙ショット「とても素敵で見応えありました」同アカウントは「本日発売のanan 2497号の表紙は、ACEes！ 記念すべき初表紙のテーマは、令和の日本に“キュン”を届けるために集結した『ときめきアベンジャーズ』に変身。“王道アイドル”として、と