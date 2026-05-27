お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、銀行から高金利の定期預金の案内がきた場合の注意点についてです。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳はいつまでとっておくといい？Q：銀行からメールがきて、高金利の定期預金を案内されました。どんなことに注意したらいい