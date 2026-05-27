プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督が、18歳の娘に暴力をふるった容疑で逮捕され、翌日、監督を辞任した。すぐに釈放され、娘もこんな大ごとになるとは思わなかったとコメントを出しているが、この一件、「いかにも今どき」だとしてSNSで話題になっている。何と言っても、娘がAIに相談したことだ。いいとか悪いとかの問題ではない。相談する場が生成AIだったことに、一様に驚きが広がっている。どうしてAIに？ という意見と、「そう