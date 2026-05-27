りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝「長崎ヴェルカ」は、26日のGAME3で「琉球ゴールデンキングス」を破り、初めてのリーグ制覇を成し遂げました。 長崎が沸き 歓喜した戦いを、選手やブースターの喜びの声とともにお伝えします。 第2戦で1勝1敗のタイに持ち込み、Bリーグ王者に逆王手をかけ、臨んだ26日のGAME3。 （永田拓巳アナウンサー） 「まも