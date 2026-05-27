私たちの体をめぐる血管は、全身に酸素や栄養素を届ける生命維持の要です。しかし、日々の生活習慣や加齢の影響によって、血管の内側には少しずつ脂質や老廃物が付着し、血液の流れがスムーズでなくなることがあります。これが、一般的にいわれる「血管の汚れ」です。血管の汚れは目には見えませんが、健康診断の結果から状態を知ることができます。血管の汚れは、主に血液検査を通して血液中の成分や数値から確認できます。注視す