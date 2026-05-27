「マルチタスク」とは、複数（multi）の作業（task）を同時進行または短時間で切り替えながら処理する能力や行動のことです。日常生活の中で、皆さんも何気なく実践しているはずです。例えば、電話で話しながらメモを取ったり、子どもの遊んでいる様子を見ながら食事の支度をしたり、会議中に議事録を作成しながら発言内容を整理したりすることなどが、その典型例として挙げられます。こうしたマルチタスクを可能にしているのは、