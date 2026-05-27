俳優の宮沢りえさんは5月26日、自身のInstagramを更新。トレンチコートから美脚を披露しました。【写真】53歳・宮沢りえの美脚動画も公開宮沢さんは、女性誌『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』（ハースト婦人画報社）と、自身がアンバサダーを務めるファッションブランド「BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ）」のモデルショットを4枚投稿。1枚目では、ビビッドなレッドのトレンチコートを着用。ほっそりした脚がチラリ