近年、男性の美容に対する意識が大きく変化している。中でも、身だしなみに気を遣う男性は年々増加傾向にあり、特に美肌を目指す「スキンケア」への意欲はかつてない高まりを見せている。リゼクリニックが実施した「肌の悩み」に関する調査でも、肌悩みのトップには男女共に「毛穴悩み」が挙がった（調査期間：2月2日〜8日／調査対象：「肌悩み」がある10〜50代男女1000名／インターネット調査）。また、美容外科・美容皮膚科「Mai